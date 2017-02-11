總統府：釣魚台列嶼是我國領土

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美日元首峰會確認了釣魚台適用美日安保條約，總統府發言人黃重諺今天說，「釣魚台列嶼是我國領土，這是政府一貫主張，我們的立場從未改變」。

正在美國訪問的日本首相安倍晉三於台灣時間今天凌晨1時許，與美國總統川普在白宮舉行高峰會談、聯合記者會。安倍表示，他與川普確認了釣魚台適用美日安保條約。

黃重諺今天受訪指出，「釣魚台列嶼是我國領土，這是政府一貫主張，我們的立場從未改變」。

黃重諺說，政府也呼籲相關各方，秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平的方式解決東海地區的爭議，維護區域的和平與穩定。1060211

(中央社)