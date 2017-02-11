西城嘉年華大遊行暖身 人潮湧入西門町

2017台北燈節的壓軸「西城嘉年華大遊行」今晚6時登場，共有41組大小花車遊行，將由台北市長柯文哲親自領軍宣布遊行開跑。西門町一帶下午3時開始，就開始出現人潮。不少民眾攜家帶眷欣賞花燈。

台北市觀傳局表示，自下午5時就有暖場表演，晚間6時開始，自武昌街福星國小沿中華路、成都路、最終走至康定路電影主題公園，全程共1.2公里。遊行隊伍長達700公尺，有41組大小花車與表演團隊組成65組陣列，表演和技術人員超過1200人，出發前有50台哈雷機車為活動暖身，活動超過3小時。

下午5點至晚間8點，將封閉成都路（中華路－康定路）、康定路（成都路－武昌街）、漢中街（成都路－內江街雙向、內江街－長沙街往北方向）、衡陽街（中華路－延平南路）。

因應台北燈節人潮，西門町1、6號出口也將啟動「只進不出」人潮管制，出站旅客將引導由3、4號出口側閘門出站，B2月台層將由站務人員引導從逃生門進入逃生通道，由2、5號出口出站。

林姓大學生表示，特定選在元宵節當天參與台北燈節，但西門町在假日就很多人，捷運比預期的還多人。

(中時)