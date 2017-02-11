金城武樹下銅雕叮噹 金色大翅膀遭折斷

休憩中的思維中，右側的叮噹原本有對金色大翅膀。（黃力勉攝）

叮噹的翅膀修復後，尺寸大縮水。（翻攝自臉書幸福關山）

楊茂林與休憩中的思維。(黃力勉攝)

長榮航空在去年6月邀請藝術家楊茂林，在金城武樹下發表銅雕藝術品「休憩中的思維」，以彼得潘及搭檔叮噹坐在奉茶茶壺旁的作品，深受遊客喜愛，不過叮噹一對金色的翅膀，卻被民眾發現與原本作品不同，原來叮噹的翅膀疑似遭遊客折斷，最後還由楊茂林親自修復作品，但叮噹的翅膀只能縮水呈現。

卡通彼得潘中，常與彼得潘一同飛翔的叮噹，有著一對大翅膀，喜愛以彼得潘為創作素材的楊茂林，將彼得潘、叮噹與金城武樹的奉茶壺結合，以銅雕創作藝術作品，結合長板凳讓遊客可以坐在一旁拍照。

不過有遊客發現，叮噹原本的一對金色大翅膀不翼而飛，背上僅有一對小而不顯眼的翅膀。池上鄉長張堯城表示，「休憩中的思維」在展出數個月後，就被發現叮噹的翅膀斷掉，長榮航空還邀請楊茂林查看，現勘後認為再黏上一對大翅膀，還是難逃遭折斷的命運，因此只能將翅膀尺寸縮水呈現。

(中時)