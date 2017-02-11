新丁粄節還給客庄喜氣紅龜 議員再抓包「炮響」硬凹

台中市客委會製作66公斤「綠粄」為新丁粄節活動宣傳，遭東勢鄉親群轟「觸霉頭、違背傳統」。（台中市新聞局提供）

眾人為120斤新丁粄揭開花布，東勢鄉親看到大紅色粄身露出，紛鬆口氣說「還好還好，是紅色的。」（王文吉攝）

台中市議員蘇慶雲抓包「丟炮城」寫成「丟炮響」，他轟「丟炮攻『城』與丟炮發出聲『響』，意思根本不同」。（王文吉攝）

2017台中東勢新丁粄節元宵節上午開幕，40多組中外團體歡喜踩街，民眾沿街夾道拍照，好不熱鬧，市長林佳龍也到場為120斤大紅色「新丁粄」揭幕，但日前宣傳記者會分切「綠粄」，有議員除批「觸霉頭、背棄傳統」，現場再抓包市府客委會鬧笑話「丟炮『城』寫成『響』」。

上午開場活動由日本鳥取縣「三德山行者太鼓保存會ENTA」帶來精彩表演，現場擠滿東勢鄉親圍觀，大家最好奇的是「今天的新丁粄，到底是紅色還是綠色？」結果林佳龍、行政院客委會主委李永得、立委江啟臣、市府客委會主委劉宏基、市議員蘇慶雲等人揭開花布，大紅喜氣「新丁粄」亮相，眾人總算鬆了一口氣。

蘇慶雲致詞時砲轟「市府客委會亂搞創意」，他表示，艾草做的綠粄是清明祭祖用，和慶賀子女新生喜悅、分送親友的紅粄截然不同；他認為，辦活動可以搞創意，但這是東勢客庄百年來的傳統，怎麼可以把祭祖供品拿來慶典，根本是顛倒是非。

蘇慶雲還說，台中市客委會在鯉魚伯公廟舉辦兩場「丟炮城」表演，但活動文宣竟寫成「丟炮響」，還隨報派送到山城各家戶；他說，台語的「城」不等於國語的「響」，發音很像，但是意義不一樣，真是貽笑大方。

對於新丁粄變色，市長林佳龍則快閃趕場，避談「紅變綠」，事後市府發出新聞稿澄清指出「為推廣山城客家美食，因此宣傳記者會，採豐原葫蘆墩米、東勢蘿蔔、石岡艾草、新社香菇、和平八仙山甘泉水等食材，製作特色粄，盼藉此促進客家相關農特產業發展。」

至於「炮城變炮響」劉宏基解釋，丟炮「響」是以當地客語發音「響」來取名示意，並非寫錯字。對此，東勢朱姓居民打臉劉表示，「丟炮城」的大埔客語正確發音為「搭頗響」，劉的說法根本是硬凹。

(中時)