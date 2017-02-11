越南與中華男足友誼賽 3月下旬登場

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國際足聯（FIFA）日前批准越南足協（VFF）的申請，越南國家足球隊3月24日將與中華台北隊進行友誼賽。越南足協正考慮在河內或峴港（DaNang）舉辦這場比賽。

越南媒體報導，越南足協正考慮在河內美廷國家運動場（My Dinh）或在中部峴港市和春運動場（Hoa Xuan）舉辦這場友誼賽；但是，比賽在峴港舉行的可能較高，因為越南當局想要藉此慶祝峴港市解放日（3月29日）42週年。

由阮友勝（Nguyen Huu Thang）擔任總教練的越南足球隊世界排名雖不算高，但是足球被視為越南國球，等級與專業程度仍比中華隊高一些。

根據國際足聯今年2月公布的國家隊排名，越南國家足球隊位居世界第136名及亞洲第22名；中華隊則排名世界第157名及亞洲第29名。

去年3月24日在世足亞洲區資格賽第二輪，中華隊曾在客場美廷運動場迎戰越南隊，最終以1比4敗北。1060211

(中央社)