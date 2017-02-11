SBL》住64樓遇地震 麥班達：不擔心繼續睡

住在64樓碰上地震，對璞園總教練麥班達也是人生第一次經驗。(黃及人攝)

11日凌晨1點多南部發生地震，在所有SBL球隊住最高樓層的，當屬桃園璞園，球員住在85大樓的53樓已算很高，璞園總教練麥班達竟然住64樓，問他地震時有何感想？麥總說：「搖得超誇張，但我不擔心，倒頭繼續睡就對了。」

畢竟麥班達來台定居多年，早已碰上不少次地震，但他也坦承，這是他人生第1次住在64樓碰上地震，感覺很不一樣，地震發生當下，他馬上被手機警訊叫醒，想到自己住這麼高，「不管怎麼都一樣，後來想想沒差就繼續睡。」

不過璞園球員當中碰上地震反應最好笑的，還是跟王律智住一間的彭俊諺，「當發生地震，我跟律智馬上衝出房間門外，還在考慮往上或往下跑，沒想到大家房門都沒動靜，只有我倆衝出門外，只好對望一眼後，乖乖回房睡覺。」

彭俊諺澄清自己當時還沒睡的原因，是在看比賽重播，問他怎麼這樣認真？沒想到他承認看的不是SBL，而是自己母校南山與能仁的HBL比賽，「不過我真的有被嚇到，直到凌晨3點多，才好不容易睡著。」

為了表達不只他與王律智膽小，彭俊諺爆料全隊最害怕地震的是「老吳」吳家駿，老吳的回答很爆笑，「當時我還以為榜哥(林金榜)在搖我的床，後來才知是地震，原本我也想跑，可是榜哥告訴我沒事啦，繼續睡就對！」

住在蓮潭會館3樓的富邦，林書緯強調自己碰上地震一點都不怕，只是從床上跳起來站著而已，「不信你去問我的室友包提傑！我才不怕地震。」一旁的包提傑馬上幫他打圓場，強調小時候在台灣居住的他，反而比較害怕。

「真的搖很誇張，就算我8、9歲時遇過九二一大地震，現在遇上地震還是會怕，真的會有陰影，幸好沒發生什麼重大意外。」包提傑說。

(中時電子報)