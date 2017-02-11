不畏寒流加地震 藏金閣元宵拍賣熱滾滾
入冬以來最強寒流報到，加上凌晨又傳出強震，許多台南市民都徹夜難眠。但環保局藏金閣11日元宵拍賣，仍有大批民眾裹著厚重羽絨衣報到，除了百元木製小提燈全數賣光，競標客製化檜木家具及鋼琴的聲音是此起彼落，共有百餘件物品順利拍出，所得23餘萬元。
元宵節上午將近九點藏金閣已經出現人潮，無須競標的100元木製小提燈首先告捷，不到10分鐘即銷售一空；受到上個月4台鋼琴僅拍出5000元低價的號召，不少民眾慕名前來競標，音質及外觀較好的鋼琴，在多人競標下以2倍價7000元成交，得標到的民眾還大呼便宜說，外面的二手鋼琴隨隨便便也要2至3萬，「賺了3、4倍呢！」
此外，客製化檜木珠寶櫃及五斗櫃、檜木掛飾燈籠也是熱銷品，平常有收集木製品興趣的黃姓市民，最近迷上檜木家具，看上藏金閣的客製化檜木創意作品，儘管需長期分批回收收集材料才能組成一組作品，價錢比一般回收家具貴上許多，每組均上萬元起跳，但他仍二話不說全數競標；他還說，喜歡就買，因為台灣檜木家具已經不多，絕對值得收藏。
環保局表示，藏金閣各式二手家具及資源回收物品一直深受民眾喜愛，未來仍會化腐朽為神奇，賦予每座二手家具新的價值及創意，也呼籲民眾加強資源回收，讓垃圾減量達到最高效能，為環境盡一份心力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。