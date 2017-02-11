不畏寒流加地震，藏金閣元宵拍賣熱滾滾

不畏入冬最強寒流加強震，台南市環保局藏金閣元宵拍賣熱滾滾。（洪榮志攝）

入冬以來最強寒流報到，加上凌晨又傳出強震，許多台南市民都徹夜難眠。但環保局藏金閣11日元宵拍賣，仍有大批民眾裹著厚重羽絨衣報到，除了百元木製小提燈全數賣光，競標客製化檜木家具及鋼琴的聲音是此起彼落，共有百餘件物品順利拍出，所得23餘萬元。

元宵節上午將近九點藏金閣已經出現人潮，無須競標的100元木製小提燈首先告捷，不到10分鐘即銷售一空；受到上個月4台鋼琴僅拍出5000元低價的號召，不少民眾慕名前來競標，音質及外觀較好的鋼琴，在多人競標下以2倍價7000元成交，得標到的民眾還大呼便宜說，外面的二手鋼琴隨隨便便也要2至3萬，「賺了3、4倍呢！」

此外，客製化檜木珠寶櫃及五斗櫃、檜木掛飾燈籠也是熱銷品，平常有收集木製品興趣的黃姓市民，最近迷上檜木家具，看上藏金閣的客製化檜木創意作品，儘管需長期分批回收收集材料才能組成一組作品，價錢比一般回收家具貴上許多，每組均上萬元起跳，但他仍二話不說全數競標；他還說，喜歡就買，因為台灣檜木家具已經不多，絕對值得收藏。

環保局表示，藏金閣各式二手家具及資源回收物品一直深受民眾喜愛，未來仍會化腐朽為神奇，賦予每座二手家具新的價值及創意，也呼籲民眾加強資源回收，讓垃圾減量達到最高效能，為環境盡一份心力。

(中時)