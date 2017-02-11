我要評比

台灣燈會開燈踩街由雲林在地咚咚舞團帶來融入布袋戲元素的元宵舞。（許素惠攝）

由大學生組成的日本名古屋真中祭舞團，演出精彩。（許素惠攝）

日本大學生演出博得熱烈掌聲。（許素惠攝）

日本北海道三重舞團穿著傳統和服熱情演出。（許素惠攝）

日本鬼劍舞。（許素惠攝）

台灣燈會踩街 國內外團隊競秀

台灣燈會下午踩街，17隊國內外團隊競秀，精彩演出，吸引數萬民眾觀賞，掌聲與喝采聲不絕，為晚上的開燈提前暖身。而雲林縣吉祥物奇萌籽也與交通部觀光局黑熊共同領軍台灣觀光遊樂區協會的吉祥物們，搭乘虎尾糖廠小火車一同熱舞炒熱氣氛。

踩街隊伍由雲林在地團隊咚咚舞蹈團領軍開場，融入在地布袋戲元素，現場鎂光燈閃不停，接著由日本岩手縣表演團隊帶來具102年歷史的鬼劍舞、日本高知縣夜來祭表演團隊演出HONIYA、名古屋真中祭代表團隊-鯱帶來名古屋代表文化多曼南卡祭、北海道YOSAKOI代表隊帶來夢想漣ESASHI、北海道「YOSAKOI索朗冠軍」4連霸YOSAKOI代表隊帶來新琴似天舞龍神、日本三重YOSAKOI代表團隊皇學館大學「雅」，表演團隊不管是妝容或服裝均非常細緻，熱舞也充滿活力感染現場的觀眾。

另外雲林縣吉祥物奇萌籽及交通部觀光局吉祥物黑熊共同領軍台灣觀光遊樂區協會吉祥物熱舞進場，南投民族舞團、台北市青年高中青年舞團、霹靂布袋戲、台南應用科技大學、華岡藝校、鼓魂鈦鼓、弗莎巴西打擊樂團、泰國Satit Bangna舞蹈團、日本千葉縣團隊等多達17個團隊參與踩街，踩街團隊從學府西路與大隆路交叉口一路遊行到學府西路與建成路交叉口，沿途吸引民眾聚集圍觀。

(中時)