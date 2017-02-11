台灣燈會踩街 國內外團隊競秀
台灣燈會下午踩街，17隊國內外團隊競秀，精彩演出，吸引數萬民眾觀賞，掌聲與喝采聲不絕，為晚上的開燈提前暖身。而雲林縣吉祥物奇萌籽也與交通部觀光局黑熊共同領軍台灣觀光遊樂區協會的吉祥物們，搭乘虎尾糖廠小火車一同熱舞炒熱氣氛。
踩街隊伍由雲林在地團隊咚咚舞蹈團領軍開場，融入在地布袋戲元素，現場鎂光燈閃不停，接著由日本岩手縣表演團隊帶來具102年歷史的鬼劍舞、日本高知縣夜來祭表演團隊演出HONIYA、名古屋真中祭代表團隊-鯱帶來名古屋代表文化多曼南卡祭、北海道YOSAKOI代表隊帶來夢想漣ESASHI、北海道「YOSAKOI索朗冠軍」4連霸YOSAKOI代表隊帶來新琴似天舞龍神、日本三重YOSAKOI代表團隊皇學館大學「雅」，表演團隊不管是妝容或服裝均非常細緻，熱舞也充滿活力感染現場的觀眾。
另外雲林縣吉祥物奇萌籽及交通部觀光局吉祥物黑熊共同領軍台灣觀光遊樂區協會吉祥物熱舞進場，南投民族舞團、台北市青年高中青年舞團、霹靂布袋戲、台南應用科技大學、華岡藝校、鼓魂鈦鼓、弗莎巴西打擊樂團、泰國Satit Bangna舞蹈團、日本千葉縣團隊等多達17個團隊參與踩街，踩街團隊從學府西路與大隆路交叉口一路遊行到學府西路與建成路交叉口，沿途吸引民眾聚集圍觀。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。