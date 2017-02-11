港鐵縱火案台女傷勢嚴重 家屬今趕往香港
香港地鐵10日發生縱火案，造成18名旅客受傷，來自台灣遊客張欣茹受到牽連，臉部、雙手、大腿、前臂遭到二級燒傷，傷勢相當嚴重，張女的弟弟與弟媳11日下午搭機前往香港，處理張女後續就醫事宜。
香港地鐵一班由金鐘駛往荃灣的列車，10日晚間7時15分在尖沙咀站，疑似乘客意圖自焚，霎時火光四起並冒出嗆鼻濃煙。由於當時正值下班尖峰時刻，起火後眾多乘客慌亂奔向月台逃命，有乘客描述混亂狀況猶如港版「屍速列車」。火燒車造成18人輕重傷，傷重的60歲張男涉嫌重大，他向警方坦承因個人問題縱火。
在這次縱火案的傷者中有一名台灣女性張欣茹，臉部、雙手、大腿、前臂遭到二級燒傷，傷勢相當嚴重目前在伊利沙伯醫院救治中，張女的家屬在收到意外通知後，弟弟與弟媳在11日下午前往桃園機場搭機至香港，處理張女後續就醫事宜。
張欣茹弟弟與弟媳約在11日下午1時30分抵達機場辦理登機手續，完成報到手續後，隨即前往候機室搭機，記者詢問是否需要協助，二人皆不願回應，只有張女弟媳簡單表示「一切都連絡好了」。
(中時)
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