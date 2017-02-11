網傳高雄捷運失火 警追造謠者

PTT高雄版有人PO「高捷捷運失火」，警方已著手追查造謠的人。（曹明正翻攝）

網傳「高捷捷運失火」，高巿警方為嚇阻倣效香港地鐵縱火效應發生，保大特勤中隊立即進駐高捷車站。（特勤中隊提供）

（16：47更新）香港地鐵發生縱火，11日下午PTT高雄版有網友貼文「高捷捷運失火」，文中指「剛剛凹子底捷運車廂整個失火，捷運在我面前開過去完全沒停，後面車廂玻璃燒黑」，不久即遭捷運公司否認，警方據報後也著手追查造謠者。

高捷公司澄清，網傳高捷凹仔底站火燒清車並非事實，已要求各單位主管加強警覺，並收集相關網路訊息，將主動提供警方處理，高巿警捷運警察隊表示，不實訊息是有網友在網路上散布，高巿警刑大已介入偵辦中。

巿刑大副大隊長陳柏彰表示，第一時間得知消息，科偵隊即立即掌握PO文網友的帳號等相關資料，造謠的人涉嫌《社維法》第63條第5款，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，將可處3日以下拘留，或新台幣3萬元以下罰鍰。

由於前一天才發生香港地鐵縱火事件，11日下午「高捷捷運失火」PO文在PTT高雄版一張貼，底下鄉民噓聲不斷，高巿警保大特勤中隊也隨即進駐捷運車站，與捷警隊及高捷保全展開聯防，以嚇阻倣效港鐵縱火效應發生。

(中時)