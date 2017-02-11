網傳高雄捷運失火 警澄清追查謠言

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網路傳出高雄捷運車廂失火，高雄市警察局捷運警察隊和高雄捷運公司都鄭重否認，並表示已轉請高雄市警察局刑警大隊介入調查。

網路今天傳出「剛剛凹子底捷運車廂整個失火捷運在我面前開過去完全沒停後面車廂玻璃燒黑」，引起高雄捷運警察隊重視，隨即澄清。

高雄捷運警察隊表示，高捷已鄭重否認，是有人在網上散布不實訊息，已轉請刑大介入調查。1060211

(中央社)