幸福奇雞小提燈 虎尾北港燈區發送

台灣燈會在雲林今天正式開幕，虎尾主燈區及北港燈區同步發送「幸福奇雞」小提燈，吸引民眾大排長龍，領到手的一刻雀躍不已。

今天是元宵節，台灣燈會在雲林正式開幕，展期至19日，今年燈會小提燈取名「幸福奇雞」，在花樣設計上，以農村風情基調，將雲林農特產繪製成雞身上的繽紛圖案，親和力十足。

這次小提燈絕無僅有，將「雞」和「蛋」兩種造型結合，呈現「雞生蛋，蛋生雞」概念，創造出既是蛋也是雞的趣味提燈，且可變換造型，有如變形金剛，成為變形奇雞。

幸福奇雞小提燈由交通部觀光局提供8萬盞，從11日至19日，每天下午3時起，在虎尾主燈區近7號服務台（學府西路）、近13號服務台（建成路與草笠劇場之間）、北港燈區近5號服務台（水道頭文化園區）提供領取，每日限量發送，送完為止。1060211

(中央社)