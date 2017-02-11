燈會國際午宴 陳菊盼看見高雄蛻變
高雄燈會藝術節國際午宴今天在高雄港亞灣遊艇碼頭舉行，高雄市長陳菊與國際友人和駐台代表搭乘遊艇進入會場，代表市民歡迎國際友人訪問高雄，也希望看見高雄的蛻變。
這場國際午宴將高雄各族群文化融入在地食材，宴請來自美、日、法、瑞士、韓國等國駐台代表與12城市的17個訪問團，陳菊歡迎國際友人體驗高雄港都熱情與台灣年節歡樂氣氛。
陳菊表示，高雄是一個年輕有活力的港灣城市，各族群文化交織成燦爛多元的城市樣貌，今年的國際午宴即是揉合了高雄原住民、閩南、客家、外省及新住民各族群文化，選用在地食材調配出充滿高雄故事的創意料理，讓國際友人透過美食認識高雄的歷史與文化。
高雄是一個重工業城市，陳菊說，市府團隊以「翻轉高雄」為使命，並以亞洲新灣區為發展核心，全力推動觀光、文創、海洋等產業，希望引領高雄成為綠能宜居城市。
今年10月高雄即將舉辦第3屆生態交通全球盛典，陳菊邀請各國代表再度造訪高雄，見證高雄邁向生態綠能城市的重要進程。
午宴會場以陸地、遊艇與海上舞台組成三層次表演區，邀請杉林區的日光小林大滿舞團原住民表演傳統新年祝福歌舞，也有多組國際表演團體輪番演出，讓與會人士享受一場美好的文化饗宴。1060211
(中央社)
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