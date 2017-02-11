天冷愛吃火鍋取暖 高麗菜需求增加價格回升
先前因供給過剩造成價格崩跌的高麗菜，受惠於寒流來襲，價格終於止跌回溫。由於天寒地凍，許多消費者吃火鍋暖身，加上開學在即，團膳業者對蔬菜的需求增加，今（11）日高麗菜批發價上漲2元，農糧署評估，下周起，整體蔬菜批發價將漸漸回穩。
根據台北農產運銷公司統計，今日台北市蔬菜到貨量約1925公噸，平均批發價為21.5元，相較前一個交易日18.74元上揚14.72％，先前價格崩跌最嚴重的高麗菜，今日賣相最佳的每公斤9元，整體平均價為6.7元，也較前一日4.8元上漲將近2元。
若從生產面來看，農糧署副署長蘇茂祥指出，高麗菜全台供應面積已經從最高點290公頃，一路下滑到本月194公頃，足足減少96公頃，已經接近180公頃的合理範圍，加上天冷，蔬菜生長速度變緩，高麗菜供應量已大幅減少。
從需求面而言，這波寒流氣溫急凍，導致大台北地區火鍋、薑母鴨等消費者大增，帶動高麗菜與其他蔬菜的需求，加上下周開學在即，團膳業者大量採購蔬菜，需求提升，價格也跟著上揚。
蘇茂祥說，高麗菜每公頃約可生產60~70公噸，換算下來生長成本每公斤約不足2元，現在批發價每公斤6.7元，相當於一顆高麗菜30~50元左右，是農民有利潤，消費者又可安心選購的合理價格。
冬季蔬菜價格本就不如夏季高，蘇茂祥表示，批發價每公斤15~35元都是合理範圍，去年此時因霸王寒流的影響，蔬菜價格大漲到每公斤約41元，但這波寒流不如去年強，且偏向乾冷，不易致災，整體來看，對菜價穩定有一定的幫助，評估下周學校陸續開學後，菜價就會逐步回穩。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。