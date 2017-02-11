天冷愛吃火鍋取暖 高麗菜需求增加價格回升

先前因供給過剩造成價格崩跌的高麗菜，受惠於寒流來襲，價格終於止跌回溫。由於天寒地凍，許多消費者吃火鍋暖身，加上開學在即，團膳業者對蔬菜的需求增加，今（11）日高麗菜批發價上漲2元，農糧署評估，下周起，整體蔬菜批發價將漸漸回穩。

根據台北農產運銷公司統計，今日台北市蔬菜到貨量約1925公噸，平均批發價為21.5元，相較前一個交易日18.74元上揚14.72％，先前價格崩跌最嚴重的高麗菜，今日賣相最佳的每公斤9元，整體平均價為6.7元，也較前一日4.8元上漲將近2元。

若從生產面來看，農糧署副署長蘇茂祥指出，高麗菜全台供應面積已經從最高點290公頃，一路下滑到本月194公頃，足足減少96公頃，已經接近180公頃的合理範圍，加上天冷，蔬菜生長速度變緩，高麗菜供應量已大幅減少。

從需求面而言，這波寒流氣溫急凍，導致大台北地區火鍋、薑母鴨等消費者大增，帶動高麗菜與其他蔬菜的需求，加上下周開學在即，團膳業者大量採購蔬菜，需求提升，價格也跟著上揚。

蘇茂祥說，高麗菜每公頃約可生產60~70公噸，換算下來生長成本每公斤約不足2元，現在批發價每公斤6.7元，相當於一顆高麗菜30~50元左右，是農民有利潤，消費者又可安心選購的合理價格。

冬季蔬菜價格本就不如夏季高，蘇茂祥表示，批發價每公斤15~35元都是合理範圍，去年此時因霸王寒流的影響，蔬菜價格大漲到每公斤約41元，但這波寒流不如去年強，且偏向乾冷，不易致災，整體來看，對菜價穩定有一定的幫助，評估下周學校陸續開學後，菜價就會逐步回穩。

(中時)