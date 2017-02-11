學生LINE帳號遭盜用 暖師匯款險遭騙

北市1名高中女老師日前收到學生傳LINE要求要借3萬元救急，女老師追問原因，卻得不到學生正面回答，女老師心想學生可能是有難言之隱，便將3萬元轉帳給對方，沒想到事後對方又要求再借3萬元，女老師驚覺可能遭到詐騙趕緊報警圈存匯款，才沒讓歹徒得逞。

女老師報案時向警方說：「我不是沒起過疑心，只是太擔憂學生安危，自己把可疑之處合理化」。女教師表示，當天突然接到已畢業的女學生用LINE傳訊息借錢，金額不算小數目，卻不肯說明原因，雖然心中感覺奇怪，但心想女學生可能遇到不敢向親人啟齒的困境，走投無路才找自己求助，不禁越想越擔心，便依照對方指示匯款，但歹徒得手後，食髓知味要求再借3萬元，才讓她警覺自己遇上了詐騙集團，趕緊撥打165反詐騙諮詢專線求助，並到鄰近派出所報案，警方及時通報銀行將匯款圈存，將3萬元全數追回。

刑事局表示，近年來隨著LINE的普及，詐騙集團盜用LINE帳號後假冒親友借錢案件也越來越多，包括政府官員、民代、藝人都曾是受害者，呼籲民眾應加強防護LINE的帳密安全，尤其LINE的4位數驗證碼等同於網路身分證，絕不可提供給任何人，以免帳號遭歹徒盜用後假冒本人身分行騙，害得親朋好友落入詐騙圈套，也呼籲民眾接到親友使用通訊軟體傳訊息借錢時，應當面或電話與對方聯絡，未確認真偽以前不可貿然匯款，以免上當，也提醒民眾有任何相關問題可撥打165反詐騙諮詢專線求助。

(中時)