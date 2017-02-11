全台冷颼颼 基隆35歲男突倒地猝死

基隆市35歲陳姓男子今天上午8時許疑天冷猝死，和兩名分別1歲及2歲兒子在住家客廳嬉戲，卻突然喘不過氣倒地，被在睡房妻子聽聞異狀，立即出門查看，發現丈夫倒地仍有一絲氣息，緊急將他送往基隆醫院救治，仍回天乏術。

(中時)