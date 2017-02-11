震後亂傳樓倒照 台南警方逮2人

台南近海在今天凌晨1時12分發生規模5.6地震，台南市最大震度6級，搖醒不少民眾。震後有人把去年0206地震傾倒大樓舊照上傳網路，謊稱又有樓倒了，警方帶回兩人偵辦。

兩人都向警方表示，只是開玩笑，不料事情鬧得這麼大，相當後悔。

今天凌晨的地震過後，在網路社群及通訊軟體群組間流傳一張大樓傾倒的照片，並以「台南又有樓倒了」、「台南市金華路樓倒」等文字敘述，引起民眾議論。雖然馬上有人認出照片是去年0206地震時，新化區中山路原京城銀行大樓傾倒毀損的舊照，但仍引起民眾關心，打電話向市府或消防單位求證。

台南市長賴清德隨後出面闢謠，並指示警方進行偵辦。台南市刑警大隊科偵隊查出1名24歲的男子及1名高一女學生，在震後各自上傳了這張倒樓照到臉書、通訊軟體群組，下午將兩人帶回隊部偵辦。

台南市刑警大隊副大隊長林郁誌表示，兩人涉嫌散播不實言論，涉及刑法恐嚇公眾罪和社會秩序維護法，將依法偵辦，也呼籲民眾不要隨意在網路上散播不實言論。1060211

(中央社)