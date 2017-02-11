新丁粄變綠元宵變清明 李富城：綠龜送入墓園
2017台中東勢新丁粄節元宵節上午開幕，市長林佳龍也到場為120斤大紅色「新丁粄」揭幕，但日前宣傳記者會上分切「綠粄」，已惹怒東勢客家鄉親，因清明節上墳才用綠色艾草粄。資深氣象專家李富城也說有夠瞎，喜慶變成了忌日，這好像有意無意將「綠龜」送入墓園。
客家鄉親在慶典、添丁、祈福、還願時，用紅色的紅龜粄，新丁粄就是添丁之意，自然也是使用紅龜粄，而掃墓時則用綠色的艾草粄上墳。之前台中市政府在2017台中東勢新丁粄節宣傳記者會上，竟然將原是齊賀子女新生喜悅的紅色新丁粄，變調成「綠粄」，氣壞了眾多客家鄉親，簡直就像是滿月送「鐘」一樣無禮。
資深氣象專家李富城也在臉書批，真的是有够瞎，連一個民俗的節日都要顏色來分，這下可好，喜慶變成了忌日，這好像有意無意將「綠龜」送入墓園。
對於新丁粄變綠色，引發眾怒，台中市客委會主委劉宏基還解釋，文化活動不分顏色，是為了記者會宣傳所做創意新丁粄，更加讓鄉親生氣。
臉書社團「台中小鎮-東勢大小事」中，眾多客家鄉親也痛罵新丁粄變綠粄一事，「市長和臺中市客委會有病了。」、「應該是在傳統意義上去發揮，而不是改變傳統吧」、「紅的不用，用綠色好像剛出生的是綠龜。」、「新丁粄用紅色有添丁納福的意義是喜氣，綠色艾草粄是清明掃墓用！請問一下現在是元宵節還是清明節啊！」
「是不是應該在每個綠粄前都擺上市長的照片，以表對市長的尊崇！」、「紅色是在節日討個吉利，綠色是代表什麼?」、「搞個綠的粄，是要觸東勢人霉頭嗎？」、「什麼都要綠的你市長的頭是不是也要綠綠的比較好？」
(中時電子報)
文章來源：李富城臉書
文章來源：臉書社團「台中小鎮-東勢大小事」
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