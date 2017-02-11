新竹都城隍廟慶元宵　花燈展搶金門保障

新竹都城隍廟即日起舉辦「金雞報喜慶元宵」花燈藝術展，現場眾「燈」雲集，繽紛整個城隍廟。（郭芝函攝）

新竹都城隍廟即日起至下月14日止，舉辦「金雞報喜慶元宵」花燈藝術展，凡連續3年奪冠，就可獲得「都城隍廟之寶–金門保障復刻版」匾額1只。（郭芝函攝）

為推廣傳統民俗藝術，新竹都城隍廟11日元宵節當天，邀請傳統北管戲曲帶來精彩演出，以及猜燈謎等豐富民俗遊戲，即日起至下月14日止，更有「金雞報喜慶元宵」花燈藝術展，凡連續3年奪冠，就可獲得都城隍廟之寶–金門保障復刻版匾額1只。

都城隍廟總幹事鄭耕亞說，新竹都城隍廟建於1748年，不僅是市定古蹟，也是台灣位階最高的城隍廟，更是昔日竹塹地區信仰、社交、文教中心，在全台有崇高的地位，每年固定辦理許多廟會文化活動，其中一年一度的元宵迎花燈，是北台灣十分盛大的民俗活動之一。

他還說，日據時代因元宵花燈活動受打壓，曾短暫中斷，所幸1932年新竹都城隍廟管理人鄭肇基提議，才同意每年農曆正月十五日到二月初二以前，舉行迎花燈活動，又加上「燈」的閩南語，與「丁」音近，民眾會藉此來廟祈福，盼人丁興旺，從此迎花燈成為全台盛事。

新竹都城隍廟2月2日至10日，已辦理花燈展覽比賽收件，為花燈藝術展活動揭開序幕，今年共有261件作品參賽（社會組221件、學生組39件），較去年多5件，分為掛燈、桌燈類別，其中新竹監獄也有參加，相當踴躍。

都城隍廟裡頭，眾「燈」雲集，繽紛的花燈，點亮整個現場，鄭耕亞說，花燈活動最特別的是，參賽者必續連續3年奪冠，就可把「都城隍廟之寶–金門保障復刻版」匾額帶回家，不過目前尚無民眾連2年奪冠，因此許多參賽者，紛紛渾身解數，希望奪得殊榮。

(中時)