歐陽娜娜長大了 心碎說出青春期煩惱

歐陽娜娜去年除了常在大陸工作外，也曾受邀看時裝秀。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

歐陽娜娜透露長痘痘煩惱。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

歐陽娜娜是近年來受矚目新星。（圖／中時資料照片）

16歲美少女歐陽娜娜近年來闖蕩演藝圈有成，去年首挑大梁演女主角的《是！尚先生》引發不少討論，又被成龍相中邀拍電影，可說是相當受期待的演藝新星，有著俏麗纖細外貌與仙女清新氣質的她，一直是粉絲羨慕的對象，沒想到今(11日)稍早她首度吐露「青春期的煩惱」，引來網友回應。

歐陽娜娜剛剛在微博哭哭說：「是到了長痘的年紀了嗎...」，還附上含淚與心碎的符號，首次自曝受青春期痘痘所苦，熱心網友則送上除痘妙方，說：「別擔心，調整作息，多喝水」、「長痘別自己擠，最好去專門的地方處理，別吃辣」，也有人安慰她說：「沒事啦，長痘痘而已」、「好好保養~依然很美的」、「青春來囉」、「我們都一樣」。

而歐陽娜娜和「前世情人」歐陽龍感情超好，歐陽龍曾為看女兒自費飛到澳門，許多寵愛行徑引來妮妮、娣娣姊妹吃醋，日前《壹週刊》報導，塔羅牌老師小孟算出娜娜跟爸爸真的前世是夫妻，且歐陽龍在上一輩子是負責養家的藝妓，因此此生兩人交換，輪到娜娜回報。

(中時電子報)