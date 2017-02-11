歐陽娜娜長大了 心碎說出青春期煩惱
16歲美少女歐陽娜娜近年來闖蕩演藝圈有成，去年首挑大梁演女主角的《是！尚先生》引發不少討論，又被成龍相中邀拍電影，可說是相當受期待的演藝新星，有著俏麗纖細外貌與仙女清新氣質的她，一直是粉絲羨慕的對象，沒想到今(11日)稍早她首度吐露「青春期的煩惱」，引來網友回應。
歐陽娜娜剛剛在微博哭哭說：「是到了長痘的年紀了嗎...」，還附上含淚與心碎的符號，首次自曝受青春期痘痘所苦，熱心網友則送上除痘妙方，說：「別擔心，調整作息，多喝水」、「長痘別自己擠，最好去專門的地方處理，別吃辣」，也有人安慰她說：「沒事啦，長痘痘而已」、「好好保養~依然很美的」、「青春來囉」、「我們都一樣」。
而歐陽娜娜和「前世情人」歐陽龍感情超好，歐陽龍曾為看女兒自費飛到澳門，許多寵愛行徑引來妮妮、娣娣姊妹吃醋，日前《壹週刊》報導，塔羅牌老師小孟算出娜娜跟爸爸真的前世是夫妻，且歐陽龍在上一輩子是負責養家的藝妓，因此此生兩人交換，輪到娜娜回報。
(中時電子報)
關鍵字：歐陽娜娜
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。