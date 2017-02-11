平溪天燈節　20呎主燈搶先看

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平溪天燈節20呎主燈搶先看。（黃靖惠攝）

平溪天燈節金雞造型大型天燈。（黃靖惠攝）

平溪天燈節金雞造型大型天燈。（黃靖惠攝）

全台慶元宵，平溪天燈節今早10時許陸續開始，大批觀光人潮湧入十分施放天燈，其中今年高20呎大型「臺日交流」主燈及金雞造型巨型天燈下午搶先曝光，其中「臺日交流」主燈畫有新北市野柳、九份、淡水、烏來、金瓜石、鶯歌等地區獨特山城、瀑布、博物館、原住民圖騰超級吸睛。

(中時)