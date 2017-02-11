防港鐵縱火模仿效應 警荷槍實彈在捷運站巡邏
香港地鐵昨發生縱火案，共造成18人受傷，警政署為避免類似模仿效應發生，今(11)日要求全國各警察單位針對機場、港口、捷運、高鐵、鐵公路等大眾運輸系統、指標性建物及元宵花燈等大型活動，加強安全維護，同時對人潮聚集場所，提升見警率等相關勤務作為，今天在各捷運站即可見到荷槍實彈的員警巡邏警戒。
警政署指出，自2014年5月21日北捷隨機殺人案後，警政署訂定「人潮聚集場所發生重大人為危安事件應變處置計畫」，並督導各警察機關每年結合營業場所、交通事業單位及相關政府機關，辦理防制暴力重大人為危安事件演練，使執勤員警熟悉緊急應變處置作為，減少危安事件造成的傷亡及損失。
警政署表示，今天是元宵節，全國各地皆有燈會慶祝活動，呼籲民眾多搭乘大眾運輸系統，如發現可疑人、事、物，請就近向站務人員通報，或利用110報案專線、警政服務APP等方式即時反映，共同維護公共秩序與民眾安全。
(中時)
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