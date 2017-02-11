星期人物》被導演帶進房...劉瑞琪的迷糊人生

從青春女郎演到金鐘視后，劉瑞琪用真心一步一腳印，走出一片天。(左圖/本報系資料照片 影視攝影組攝；右圖/電影海報 佳譽提供)

從入行拍戲開始，劉瑞琪一直很順利，不過意外還是會降臨，死亡幾乎就到眼前。

當時是拍蔡揚名導演的「打鬼救夫」，劇中男主角楊慶煌的妻子死了，第49天時，要來索楊慶煌的命，那場戲也讓劉瑞琪差點送了命。吊著鋼絲的劉瑞琪被鬼打飛後，照理應該跌在安全床墊上，沒想到卻掉在縫裡，整個背直接撞擊地面，脖子、脊椎都受傷，剛開始還沒有什麼感覺，半小時後整個人無法動彈，她一度以為自己完蛋了，但為趕戲，還是戴護頸去拍戲，這個傷常讓她痛到不能蹲，足足養了20幾年才調好。

迷糊人生導演帶進房 拒與大亨宵夜

劉瑞琪個性迷糊，連被人吃豆腐都迷迷糊糊搞不清楚，但這「缺點」反也讓她解除了不少災厄。最有趣的是在拍「搭錯車」之前，某位導演約她到家裡開會，還帶她到小房間，那時認真的她特別帶了劇本到現場，卻發現其他演員都沒來，正覺得奇怪，為什麼沒人來開會，坐在她旁邊削蘋果的導演，還小心地問她要不要喝水，看劉瑞琪沒任何反應，導演一時心虛緊張，不小心削蘋果削到手流血了。

「搭錯車」在華人區火紅以後，秀約不斷，印尼先找她去作秀，受到僑胞熱烈歡迎，不斷簽名、握手，回到酒店還有人在門口圍堵，只為索取簽名照，當時很多台灣藝人去印尼都會拿不小紅包回來，只有她沒有。曾有圈內知名印尼富商，派人到後台邀請她吃飯，她沒答應，回到飯店後電話又追過來，說人就在樓下等吃宵夜，她就是不理，最後由姊姊代表出面，那時連她的舞伴馬雷蒙都拿了不少紅包，只有劉瑞琪什麼沒有。

在印尼受到了驚嚇的劉瑞琪，後來很多地方都高價請她作秀，一天至少50萬起跳，她就是不去，姐姐就有點心疼地說：「妳一天就能賺到我一年的薪水，為什麼不去？」現在劉瑞琪回想當年事，只能笑著說：「那時我真是腦袋打結了，現在要去作秀，已經沒有人要了」。

為媽媽回秀場 大病人生路翻轉

後來媽媽生病了，劉瑞琪只好又回到秀場，那時秀場沒有那麼好了 ，她因為太忙導致甲狀腺亢進病發。她想這一輩子再也不能演戲了，因為眼睛突出來，原本秀麗的樣子全變了，沒想到這時居然有個不要命的劇組，連催三通電話，無論如何都要求見她一面，後來見面三分情，劉瑞琪才又開始接戲。

劉瑞琪一度以為再也無法演戲，曾感覺到失落，因為生病外貌也改變了，加上年齡的關係，荷爾蒙減少也老化了，很多事情一下子撞在一起，讓她驚覺自已已經不能演出她最愛的戲劇了，為此非常失落，但此時有劇組找她出來透氣，失落感很快的找到出口，她開始認識且理解身體的改變，人生反而更快樂。

不愛錢是她的優點也是缺點，優點是可以有自己的選擇，缺點就是錢少賺了。剛開始復出的時候，她連一場戲的小角色也接，微小的角色讓它發光，更讓大家看到她。當成為資深前輩後，她開始演第二女主角，行情已不如從前了，以前當電影女主角時，在劇組可以和導演一樣有專用水杯，現在什麼都沒有了，最常被問到的問題則是「年輕輩的男女主角演得怎麼樣？」，但演戲只要導演說一句「演得很好」，她就很快樂。

劉瑞琪第一次獲金鐘獎肯定，也是一個評審傳統觀念的突破，當時演出她用母語-客語拍攝的「女仨的婚事」，大家都認為她演得好極了，電視台卻沒為劉瑞琪報名角逐金鐘獎女主角，反而評審看了她表演，一致建議公司為劉瑞琪報女主角獎，當時其他角逐者都是年輕女演員，冷門的劉瑞琪殺出重圍，得到最佳女主角，跌破所有算命師的眼鏡。

劉瑞琪和先生呂金園結婚十年才拍了一張婚紗照。(九玖經紀提供)

婚姻路堅持緣份 千萬也不怕

走進婚姻是緣份到了，劉瑞琪自認是賢妻不是良母 ，因為和先生沒有生小孩，她是在媽媽生病後，為了賺錢回到秀場，累到重病不得停下工作治療時，正好認識她的老公呂金園，也是前鄉城唱片老闆，他們結婚時，呂金園已有兩個女兒，談到這段愛情和婚姻，好像也帶著劉瑞琪渾然天成的迷糊，兩人結婚卻一直沒登記，原因是劉瑞琪找不到身份證。

2009年劉瑞琪獲金鐘獎後，老公在慶功宴上大方獻吻，兩人牽手情緣堪稱圈內佳話。 (圖/本報系資料照片 李開明攝)

直到劉瑞琪和先生在921震災後，覺得應該相守一輩子時，終於帶著身份證正式登記結婚，還晚了十年才補拍婚紗照。但一路走來，兩人有段辛苦的日子，在先生陪伴下劉瑞琪走出病痛，另一半呂金園也因為唱片業淪落，身負千萬債務也努力償還，面對這些生命中的挫折，曾是大明星女主角的劉瑞琪也不怕，兩人就這樣一路走過來。

如今，夫妻倆都是慈濟志工，常一起做環保回收義工，還以「師姐」「師兄」相稱，原來劉瑞琪修佛，有段時間甚至想出家，後來走到志工，也繼續演戲，珍惜當下就滿足了。

(中時電子報)