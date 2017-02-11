立委、議員寒流中陪同 劉世芳勤走前鎮

4位立委議員寒流中陪同，劉世芳勤走前鎮小港市場。（吳江泉翻攝）

4位立委議員陪同，劉世芳勤走前鎮、小港。（吳江泉翻攝）

今天是元宵節，但一早因寒流來襲氣溫降低，立委劉世芳在前立委郭玟成、立委賴瑞隆、市議員鄭光峰、林宛蓉陪同下，在前鎮崗山仔市場、小港二苓市場向市民問好，並祝福所有市場老闆生意興隆、元宵快樂。

前鎮、小港有大量勞工，傳統市場也有最多人潮，一早立委劉世芳在多位民代陪同下，特地前往兩大市場，拜年問侯感恩祝福，也直接感受民意接地氣，途中多次遇到致贈鳳梨、菜頭、青蒜，祝賀劉世芳立委心想事成，延續陳菊市長的好政績，高雄繼續進步發展。

兩個市場的掃街活動，除4位民代多位里長陪同外，郭玟成委員也親自拿起麥克風，大力向老朋友們推薦劉世芳，正派、清廉、好人才，呼籲讓優秀人才過關，為高雄拚未來。

立委劉世芳的親民掃街，也獲得許多當地民眾的支持鼓勵，各攤販老闆、採買民眾一一開心跟劉世芳問候、握手，也認可劉世芳的能力與用心，讓寒流來襲的傳統市場，增添了更多溫暖、人情味。

(中時)