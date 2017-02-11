高雄國際馬拉松12日開跑 警防竊防搶
「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」明天開跑，高雄市警方除將實施交通管制措施，並規劃安排制服及便衣員警執行防竊、防搶勤務，維護用路人和民眾安全。
高雄市政府舉辦的「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」活動，分為全程馬拉松組（42.195公里）、超半程馬拉松組（25公里）及休閒組（5公里），12日清晨5時至下午1時於高雄市左營區國家體育場前世運大道及市區部分道路舉行。
這項國際性競賽活動範圍橫跨左營、楠梓、鼓山、三民、新興、苓雅和岡山等行政區，相關警分局規劃路跑沿線派人執行交通管制，請民眾避開管制時段和路段，如有路過附近路段應遵守員警指揮並遵守現場維持秩序的工作人員引導，停車耐心等候並為選手加油。
警方同時於活動會場設置機動派出所受理民眾報案，並安排制服及便衣員警於會場及周邊停車場加強防竊、防搶勤務，維護活動秩序及安全。
這項國際性競賽全程馬拉松組起點為世運大道，由翠華路左轉大中機車地下道後，進入博愛路和中山路及青年路等市區重要幹道，再轉十全三路和美都路及美術東二路和青海路等，然後經過中華一路慢車道前往勝利路和明潭路及軍校路等，經蚵仔寮堤岸道路及蚵仔寮漁港後經折返點，再由高雄大學路轉援中路等回世運大道，進入終點國家體育場。1060211
(中央社)
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