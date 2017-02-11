市定古蹟 變身台日交流基地

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日本群馬縣水上町進駐台南市定古蹟「原臺南州立農事試驗場宿舍群」設立交流館，特地安排日本傳統祝賀用的「鏡開儀式」。（洪榮志攝）

市定古蹟變身台日交流基地！1923年創設的台南州立農事試驗場，曾為日後台灣農業發展奠定基礎。現存5棟宿舍被列為台南市定古蹟後，其中的丙種官舍日前修復完成，市府今天邀請日本群馬縣水上町進駐設置「水上町交流館」，推廣當地產業及觀光，強化台日交流。

下午的開幕式現場，水上町還特地安排日本傳統祝賀用的「鏡開儀式」，邀請台南市長賴清德、水上町長岸良昌等人共同敲擊酒樽以示開張；台日兩國的舞蹈團也共同表演傳統日本舞蹈，現場還提供清酒、湯圓、日本鄉土料理等供民眾品嘗，場面熱鬧。

市府指出，創設於大正12年（西元1923年）的台南州立農事試驗場，設立之初因日本推行「工業日本，農業台灣」政策，將台灣作為日本內地的糧食供應地，日本政府於輸出台灣農林產品供應內需及賺取外匯的同時，也建構農業相關設施，包括嘉南大圳的開鑿，為日後台灣農業的發展奠定基礎。

市府說，市定古蹟農試場宿舍群現存5棟，包括1棟場長宿舍、2棟丙種判任官舍及2棟丁種判任官舍，市府於2004年4月30日公告為市定古蹟「原臺南州立農事試驗場宿舍群」，其中丙種官舍已於2016年7月修復完成。

市府為妥善管理及再利用文化資產，並深化與友好城市的交流，將修復完成的丙種官舍Ａ棟規畫為台日文化及物產交流平台，並邀請締結友好協定的日本群馬縣水上町進駐，推廣相關特色產業、工藝產品及觀光旅遊。

市府指出，「水上町交流館」的推廣期從即日起到6月底，除展示、販售當地手工藝品外，也由台南在地的旅行社提供水上町觀光情報給有興趣前往旅遊的民眾。

此外，為促進台南市及水上町的觀光交流，台南市旅行公會理事長蘇榮堯也與水上町觀光協會代表理事深津卓簽定友好協定。

岸良昌表示，造訪水上町的外國住宿客中，有半數以上來自台灣，臺灣客人中台南人更是最多，此次進駐設立水上町交流館，勢必能吸引更多台灣民眾前往水上町觀光旅遊，他們也會繼續努力推廣水上町。

(中時)