2017台灣燈會今晚開燈，擠入上萬民眾（余信賢攝）

2017台灣燈會今晚開燈，擠入上萬民眾（余信賢攝）

2017台灣燈會今（11）晚開燈，擠入上萬民眾。

「2017台灣燈會在雲林-吉鳴雲揚」規劃有虎尾及北港兩大燈區，地點分為農博生態園區、高鐵雲林特區及北港鎮，以「友善大地」、「多元文化」、「燈會原鄉」為3大主軸，並延伸出6大主題，包含永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福及工藝風華，展現雲林在地文化特色。

(中時)