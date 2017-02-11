上海商業用地房市遇冷氣團

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據21世紀經濟報報導，近期上海房企對商業用地的投資進入低溫期，專家指出，土地市場出現該現象是由於春節前上海整頓類住宅項目銷售，以及嚴格審核商業用地項目做類住宅之影響。

報導稱，3月底上海將有2幅商業用地出讓，其中一幅位於崇明長興島面積75,600平方公尺的用地，至今未有買家領取申請表格；另一幅面積位於靜安區43,841平方公尺的商業用地，至今也僅6家房企領取申請表格。

1月份上海商業用地市場成交量僅15.21萬平方公尺，與去年12月相比，大幅下滑40％，政策走勢導致房企對增持商業用地卻步可見一斑。

此外，近期上海土地出讓主要分佈於遠郊地區。專家指出，上海新年來土地市場熱度不如二線城市的原因之一為，開年後推出的土地主要位於不受房企青睞的遠郊地區；此外，專家也認為，新年甫開始，房企仍在規劃階段，需儲備一定現金以應接下來房地市場變化。

(工商)