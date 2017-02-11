東北虎養成胖虎 陸專家：過冬變胖正常

我要評比

中國大陸黑龍江東北虎林園飼養的老虎肥成「胖虎」，最近成為網民調侃對象。園方專家說，東北虎過冬變胖很正常，與遊客餵食無關，而且以東北虎的食量來說，遊客餵食只能算「零食」。

新華社今天報導，東北虎林園總工程師劉丹表示，東北虎冬季體重的確會比夏季「重一些」。冬季室外寒冷，東北虎皮毛增厚，皮下脂肪增多，因此看起來會有些臃腫。

至於外界質疑東北虎過年期間發福是因園方過度餵食，劉丹說，園方冬季對東北虎的餵食量比夏季增加10%左右，目的是幫助東北虎增加能量禦寒。

工作人員指出，園內的東北虎每天一餐，每隻東北虎一天要吃掉10幾斤（超過5公斤）肉，包括豬肉、牛肉和鴨肉等。

春節期間，東北虎林園每天約有2000名遊客參觀。工作人員說，對食量龐大的東北虎來說，遊客餵的食物只能算是「零食」。

劉丹表示，和人類一樣，東北虎超重也會增加身體負擔，影響健康。園方控制東北虎體重在正常範圍內，如果超重，虎林園會採取控制飲食、增加運動量等辦法幫助老虎「減肥」。

東北虎又稱西伯利亞虎，主要分布在中國大陸東北和俄羅斯西伯利亞的寒冷地帶，被國際自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危動物之一。黑龍江東北虎林園目前有1000多隻東北虎。1060211

(中央社)