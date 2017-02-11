永和元宵活動 洪秀柱捐阿里山茶葉抽獎

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國民黨主席洪秀柱今（11日）下午2時許，出席新北市永和區店仔街福德宮活動。（葉書宏攝）

國民黨主席洪秀柱今（11日）下午2時許，出席新北市永和區店仔街福德宮活動與民眾互動。（葉書宏攝）

國民黨主席洪秀柱代表宮廟抽出第一大獎、近80萬元自小客車。（葉書宏攝）

國民黨主席洪秀柱捐出去年贈送給中共總書記習近平、同款的阿里山茶葉作為抽獎品。（葉書宏攝）

立委林德福與地方民代上台致詞。（葉書宏攝）

國民黨主席洪秀柱今（11日）下午2時許，出席新北市永和區店仔街福德宮舉辦的「元宵節點燈抽獎活動」，由於行程延誤數十分鐘，她抵達時，國民黨立委林德福、地方民代都已先行離開，洪代表宮廟抽出第一大獎、近80萬元自小客車，另外捐出去年贈送給中共總書記習近平、同款的阿里山茶葉作為抽獎品。

洪秀柱指出，近來兩岸關係降溫，與對岸互信基礎不夠，去年與習近平會談時，特別致贈對方阿里山茶葉，因此，特地帶一份同款的茶葉作為抽獎品，希望可以替民眾帶來福氣。

林德福指出，元宵節前都算是過年期間，福德宮舉辦元宵活動，提供近80萬元自小客車、機車、電視等獎項，與民眾一起把握年節尾聲。

(中時)