作家楊照社教館開講 籲家長「勇敢為孩子改變」

作家楊照社教館開講，呼籲家長「勇敢為孩子改變」。（柯宗緯翻攝）

「教育」決定我們擁有什麼樣的社會，想要改變，「家長」是最重要的關鍵！ 知名作家楊照，應高雄市立社會教育館邀請，於2月11日蒞臨社教館，以「勇敢地為孩子改變--改變教育，家長必須做的事」為主題，透過講座，邀請關心台灣教育的民眾，共同思索台灣教育未來的方向。

楊照，多方位作家，橫跨文學、政治、媒體等領域，兼備理性與感性。在教養的路上，他期許自己是獨生女李其叡最忠實的協助者和陪伴者。楊照透過女兒在德國的學習經驗，再次確認父母即便不忍，也不能替孩子的人生做主，要讓孩子自己選擇，承擔的力量才會大。

社教館沈坤佑館長為講座揭開序幕，沈館長表示，好的教育方式即是要讓小孩自主，選擇自己所愛，才會努力不懈向前邁進。所以，身為人父的他，也是跟自己的小孩說，你喜歡唸什麼跟我說，不強迫小孩一定要唸什麼。

講座中，楊照也指出，我們的學校教育養成，似乎是為分數而學、為名次而學、為升學而學、為求職謀生、為升官發財而學！教育從頭到尾都是非志願性，不是為自己而學，為了享受知識而學。教育的目的應是要啟發自省的學習，才能獲得知識的最真之處。

楊照更明確批判，台灣教育與德國教育最大的不同處---定位差異，如以德國教育來說，唸小學時期，教育方式在養成小孩基本社會化習慣，即是要守「紀律」，到中學以後即是要教導如何去探索，找到自己的興趣，發現自己所需，在每位小孩的父母上都能有此共識。但在台灣的教育自小學、中學、高中…學習定位是什麼?模糊不清，莫衷一是，雖有教改，但還是沒改到核心之處。

古云「學而不思則罔…」，知識首重如何「思考」，能獨立自我思考，才能內化變成自己的東西。楊照也指出台灣目前教育是只給標準答案，而不會教育如何去思考問題所在，真正的知識是透過欵問、探討、理解，才能轉化為能力。很多家長怕自己小孩輸在起跑點上，其實家長更要省悟的是如何做到啟發式教育，如何教小孩子再「多想一點」，就能有意外的收獲…。

社教館表示，台灣目前的教育體制，雖需改進，漫長歲月，何時有朝一日才能真正改到核心之處？尚無定論，但小孩的成長是日日增進，身為家長唯有從自身做起，教導正確的教育方式，讓小孩依照自己內在的天分、能力培養知識，未來才能成為一個有為的公民。

(中時)