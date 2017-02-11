陶子打從心底覺得自己美 萌娃告白：好漂亮

藝人陶子今天到高雄大遠百舉行新書會，被萌娃告白樂開懷。（柯宗緯翻攝）

藝人陶子今天到高雄大遠百舉行新書會，笑稱「打從心底覺得自己美」。（柯宗緯攝）

今天是元宵節，高雄大遠百誠品書店舉辦高雄唯一一場：陶晶瑩《╳！為何我又站在雪地上》的新書發表會，熱情的粉絲們不畏寒流來襲，一大早就來排隊，親切的陶子一出場更引起騷動，一位五歲的小男孩真情告白，直呼「陶子姐好漂亮」，讓陶子笑開懷，現場人潮擠得水洩不通，就是要一睹偶像的丰采。

陶晶瑩新書寫的是滑雪，但實質說的卻是走跳演藝圈及她理解到的人生愛情哲學。夫唱婦隨，也是婦唱夫隨，老公李李仁其實近期也跟史丹利發行了滑雪書《滑雪讓我們人生更完整：兩個熱雪大叔的冒險之旅》，他曾說：「無論外人怎看，她（陶晶瑩）在我眼底、心中，甚至懷孕時，都是最美的。」

陶晶瑩這本書的6萬多字花了兩年時間，全都是手寫而成，她說，有時候覺得太自溺，只沉浸在自己的生活自己的感受，但讀者真的太寵她，給她很正面的回饋，她因而也在書中談及很多恐懼，包括在演藝圈一直不被當成美女的恐懼，把心情說得真真切切。

她笑道，「像一群男生看到美女，跟飄過妳的反應。常常碰到，但我就覺得，打從心底來說，我覺得我自己好美哦。哈哈哈。奇怪了，大家都看不懂嗎，明明就不錯啊，轉頭問老李，老李說對啊妳很美，哈，他其實看不到很多年也聽不到很多年了。」

此外，2/12日下午三點，於大遠百17樓誠品書店也特別邀請到「朱頭皮」舉辦新專輯「人生半百古來嘻」簽講拍照會，歡迎喜愛朱頭皮的民眾共襄盛舉！

(中時)