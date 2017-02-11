男子與鄰交惡，拿汽油到鄰居家自焚

男子與鄰居積怨已久，下午竟拿汽油到鄰居家自焚。(林和生翻攝)

68歲邱姓男子疑因患有幻聽，始終覺得鄰居晚上敲打牆壁製造噪音，讓他整夜無法成眠。11日下午3時許，邱男積怨已久的情緒爆發，他先持鋁梯翻過圍牆，並拿汽油到鄰居家點火自焚，眾人發現時趕緊拿滅火器滅火，並通報消防隊救援，但消防員到場時男子已無生命跡象，詳細事故原因警方正在瞭解中。

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(中時)