開春高雄首場大型徵才 湧近2千人轉職

開春高雄首場大型徵才今早登場，湧近兩千人想轉職。（柯宗緯攝）

不畏寒流，年後轉職潮持續加溫！高雄市政府勞工局訓練就業中心今（11）日於福誠高中，舉辦年後首場大型現場徵才活動，共計50家廠商釋出1,741個工作機會，總計1,870人次投遞履歷，初步媒合599人次，初步媒合率為三成二。

本次徵才活動勞工局結合高市府原住民事務委員會、經濟部加工出口區管理處高雄分處共同辦理，邀集路科、南科的友達光電、群創光電，提供生產技術員及設備技術士等職缺，其它電子科技業如名陽科技、台灣博士電子、頎邦科技，也都釋出數十個職缺。

餐飲業如統一多拿滋、老四川餐飲等也吸引不少年輕朋友面試；而因應一例一休的排班需求，漢程汽車客運、統聯汽車客運等也開出近百個駕駛職缺，徵才活動平均薪資達28-32K以上。

首次參與徵才的台灣順豐速運表示，公司總部在台北，最近中南部有人力需求，今天招募到不少優質人才，已初步錄取40人，認為南部徵才效果比北部佳。

適逢元宵佳節，勞工局訓練就業中心精心準備「趣味燈謎」互動遊戲，大小朋友腦力激盪熱烈搶答，氣氛相當熱鬧，勞工局局長鄭素玲特別到場發送燈籠給猜對燈謎的求職民眾，並祝福求職朋友金雞年找到好工作，迎接就業新機。徵才現場也特別安排「個案就業諮詢區」，為民眾即時進行CPAS職業適性測驗，並由專人分析職場適性方向，供職涯規劃參考。

訓練就業中心主任陳石圍表示，中心所屬就業服務站不定期辦理各類型徵才活動，也歡迎民眾多多下載「愛工作」App，可及時掌握最新職缺與職訓課程，還有「線上求職服務」，有求職需求的朋友可多加利用，或電洽：07-7330823轉402。下一場徵才活動預定於106年3月31日（五）下午14時至17時，訂於高市府四維行政中心B1大禮堂辦理，歡迎民眾踴躍參與。

(中時)