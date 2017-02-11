50歲香港豔星宣告嫁人 新郎是吳彥祖表哥
50歲香港女星陳雅倫，曾演出《男與女》、《危情》、《南洋十大邪術》等三級片，性感形象深植人心，曾被譽為「鍾楚紅接班人」的她，今（11日）更證實好消息，宣布將在今年結婚，而對象是小她5歲的吳彥祖表哥Martin。
歌手出身的陳雅倫，外型亮眼，一度被譽為「鍾楚紅接班人」，後來為了尋求突破，毅然決然地遠赴西班牙拍攝全裸寫真，性感形象深獲好評，後來又在《危情》中與王敏德有激情床戲，令人印象深刻。
現年50歲的她，今日證實婚訊，表示將在今年與交往半年的男友Martin結婚，透露兩人去年8月在香港某聚會上認識，彼此來電，當晚回家後又說了4小時電話，激讚小5歲的男友是自己交往過對象中最貼心、積極也是條件最好的一個，去年11月更在自己生日會上突然向她求婚，讓她感動點頭，男友生日會立刻變成訂婚派對。
據悉，45歲Martin是吳彥祖表哥，從小與吳彥祖一起玩到大，還一起在美國讀書，現在任職於某運動品牌，時常為工作北京、香港兩地奔波。
(中時電子報)
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