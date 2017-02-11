你儂我儂！漢神邀情侶親子 DIY愛心湯圓

今天是元宵節，漢神百貨邀情侶.親子DIY愛心湯圓。（柯宗緯攝）

過完農曆春節連假，今天就是年節尾聲的元宵節了，元宵是華人重要的傳統節慶之一，你可能不知道，元宵節除了看花燈、吃元宵之外，同時也是中國傳統的「情人節」之一，而今年的元宵節三天後適逢西洋情人節，因此漢神百貨特別舉辦一場「濃情食刻‧湯圓實作學堂」，邀請十組情侶、夫妻和親子檔，一起來體驗親手製作甜蜜蜜又代表團圓、福氣的湯圓，希望讓大家呷甜甜，甜甜蜜蜜過個特別的元宵情人節。

漢神百貨表示，在古時候的閨秀只有到了元宵這一晚，可以和異性一同賞燈玩樂，這正好為青年男女提供了一個交誼的機會，所以元宵節在民間也是象徵著愛情的節日。

而今年的元宵節和情人節正好只差三天，因此在元宵節當天特別邀請不管是情侶檔或是夫妻檔，還是與上輩子情人的親子組，一同參加「濃情食刻‧湯圓實作學堂」，自己親手動手DIY愛心湯圓，在甜蜜蜜的體驗中留下浪漫又難忘的回憶。

這場活動特別邀請創意湯圓李有玄老師到現場教學，指導參加者如何從糯米粉變出可口的湯圓，為了配合情人節主題，在湯圓內餡加入情人節重要元素──巧克力，更特別將湯圓的外型捏成可愛的愛心造型。

同時準備了各式口味的麵糰讓大家挑選，像是抹茶、黑炭、紫薯、紅麴等，讓湯圓多彩繽紛又兼具健康。活動場上，每對情侶發揮絕佳的默契，同心協力地捏出屬於自己的愛心湯圓，看著他們親密互動，將自己滿滿的愛意都搓進湯圓裡，讓現場散發出甜蜜閃光，濃情升溫。

還有幾對上輩子情人親子組報名，有些小朋友可是「首次」自己動手搓湯圓，果然小朋友們的想像力無限，搓出很多天馬行空、不同奇形怪狀的湯圓，全身沾滿白色糯米粉的小朋友們玩得不亦樂乎，還吵著回家也要回家自己DIY看看。

活動結束後參加者都可將自己製作獨一無二的愛心湯圓帶回家，送給心愛的人來傳達滿滿的愛意，讓消費者度過浪漫難忘又不一樣的元宵情人節。

(中時)