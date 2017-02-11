你儂我儂！漢神邀情侶親子 DIY愛心湯圓
過完農曆春節連假，今天就是年節尾聲的元宵節了，元宵是華人重要的傳統節慶之一，你可能不知道，元宵節除了看花燈、吃元宵之外，同時也是中國傳統的「情人節」之一，而今年的元宵節三天後適逢西洋情人節，因此漢神百貨特別舉辦一場「濃情食刻‧湯圓實作學堂」，邀請十組情侶、夫妻和親子檔，一起來體驗親手製作甜蜜蜜又代表團圓、福氣的湯圓，希望讓大家呷甜甜，甜甜蜜蜜過個特別的元宵情人節。
漢神百貨表示，在古時候的閨秀只有到了元宵這一晚，可以和異性一同賞燈玩樂，這正好為青年男女提供了一個交誼的機會，所以元宵節在民間也是象徵著愛情的節日。
而今年的元宵節和情人節正好只差三天，因此在元宵節當天特別邀請不管是情侶檔或是夫妻檔，還是與上輩子情人的親子組，一同參加「濃情食刻‧湯圓實作學堂」，自己親手動手DIY愛心湯圓，在甜蜜蜜的體驗中留下浪漫又難忘的回憶。
這場活動特別邀請創意湯圓李有玄老師到現場教學，指導參加者如何從糯米粉變出可口的湯圓，為了配合情人節主題，在湯圓內餡加入情人節重要元素──巧克力，更特別將湯圓的外型捏成可愛的愛心造型。
同時準備了各式口味的麵糰讓大家挑選，像是抹茶、黑炭、紫薯、紅麴等，讓湯圓多彩繽紛又兼具健康。活動場上，每對情侶發揮絕佳的默契，同心協力地捏出屬於自己的愛心湯圓，看著他們親密互動，將自己滿滿的愛意都搓進湯圓裡，讓現場散發出甜蜜閃光，濃情升溫。
還有幾對上輩子情人親子組報名，有些小朋友可是「首次」自己動手搓湯圓，果然小朋友們的想像力無限，搓出很多天馬行空、不同奇形怪狀的湯圓，全身沾滿白色糯米粉的小朋友們玩得不亦樂乎，還吵著回家也要回家自己DIY看看。
活動結束後參加者都可將自己製作獨一無二的愛心湯圓帶回家，送給心愛的人來傳達滿滿的愛意，讓消費者度過浪漫難忘又不一樣的元宵情人節。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。