高雄青少年關懷協會手作燒仙草 寒冬送暖街友

高雄青少年關懷協會志工手作燒仙草，寒冬夜送暖街友。（柯宗緯攝）

一年一度的元宵節到來，社團法人高雄市青少年關懷協會的青少年志工於昨(10)日晚間，親手製做燒仙草，分送給火車站附近的街友，希望能透過一杯杯溫暖的燒仙草，讓街友們在寒冷的冬夜裡感受到溫暖，也彼此互道平安。

協會的青少年多是曾經迷失自己的孩子，來到協會後，為協助青少年習得一技之長，便媒合至『蘋果綠』公益烘焙坊學習廚藝，希望能讓孩子們重新找到人生的方向再出發。

此次搭配今年高雄燈會藝術節的活動，由青少年親自至愛河畔擺攤，烹煮義大利麵進行義賣，也因寒流來襲，少年們決議加賣溫暖的燒仙草，而在討論的過程中，青少年主動提議可多做燒仙草來分送給街友們，希望能在這麼冷的天氣裡，將此份溫暖，分送給更多需要的人。

在發送過程中，看到街友們收到一杯杯溫暖的燒仙草後又驚又喜的表情，並頻頻點頭道謝，少年露出害羞的微笑說：「能用自己的能力幫助別人，感覺真的很好!」

提出此想法的陳姓少年表示，會有此想法是因為來到協會後接觸到烹飪而喜歡上煮東西，也在最近考到了餐飲丙級證照，更曾在廚藝相關的漫畫裡看到「料理就是要給帶給人們幸福的!」這句話，想要靠自己的力量，幫助需要幫助的人，才有了此想法，發送過程中不僅覺得自己的努力得到肯定，也覺得自己實踐了漫畫裡所說的那句話，覺得很開心。

青少年關懷協會表示，看著孩子們不再迷失，找到自己的方向，更發起將所學轉化為一份份的溫情傳送給街友們，覺得相當感動，協會也將持續鼓勵青少年將廚藝運用於職涯發展，並回饋於社會大眾。

(中時)