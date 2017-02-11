下個林書豪 ESPN：林庭謙須面對的問題

今年是林書豪締造「林來瘋」5週年，ESPN之前除了回顧精彩照片外，今天又介紹台灣旅美小將林庭謙，認為林庭謙一定會面對「會不會是下個林書豪？」的問題。

林庭謙是裕隆前執行教練林正明的兒子，林庭謙從金華國中畢業後赴美繼續挑戰籃球夢，目前就讀美國肯塔基州的衛斯理基督高中（Wesley Christian School），曾當選中華隊U16亞青、U17世青的國手。

ESPN今天報導，衛斯理基督高中和杭廷頓預校（Huntington Prep）之前的一場比賽，林庭謙貢獻29分，其中三分球8投6中，外加4抄截無失誤，幫助球隊75比74贏球，當時杭廷頓的一名教練直呼，「這裡有林來瘋。」

林庭謙小小年紀就隻身在外，他表示，「這裡跟台北不一樣，除了籃球就是上課，什麼都沒有，就是鄉村生活。」而能被拿來跟林書豪比較，林庭謙感到榮耀，這也激勵他要更加進步。

ESPN資深球探比安卡爾迪（Paul Biancardi）認為，林庭謙身高6呎4吋、體重160磅，打球IQ高，能在半場快速發揮，又有三分外線能力，未來行情看俏。

衛斯理基督高中教練麥定思（David Meddings）也認同ESPN球探的說法，麥定思還透露，「林庭謙唯一反抗我的一次，是我要求他休息，結果還是在健身房被我抓到。」言下之意，林庭謙自我要求很高。

「說實在的，把林庭謙視為下個林書豪是不公平的。」麥定思表示，雖然這樣比較的確會激勵林庭謙，但他真的認為，林庭謙只是想要做自己。1060211

(中央社)