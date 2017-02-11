台灣獎學金在索國大受歡迎 數百人申請

為增加索羅門群島學生對「台灣獎學金」瞭解，駐館日前邀請索國「留台校友會」畢業生，向媒體說明在台求學經歷，索媒大幅報導和讚揚。此外，迄今並有超過500位學生申請這項獎學金。

為擴大服務、增加索國學生對「台灣獎學金」的瞭解，中華民國駐索羅門大使館8日邀請索國「留台校友會」（Solomon Islands Students Association in Taiwan, SISAT）校友，以及索國主流媒體「索羅門星報」、「島嶼太陽報」及「國家廣播電台」記者。由畢業生向媒體說明在台求學經歷及心路歷程，索媒大幅報導和讚揚。

「台灣獎學金」消息公布後，迄今己有超過500位學生到駐索羅門群島大使館索取申請表格，以及詢問相關訊息，在索羅門群島大受各界歡迎。

「台灣獎學金」畢業生校友Jennifer Hunuehu表示，「到台灣求學的第一年會遭遇比較多挑戰，尤其是思鄉之苦，她自己是在第二個月之後，才慢慢克服思鄉的情緒。現在回想起來，當時交到許多台灣好朋友，他們帶我到處認識新環境，給我很大的幫忙，讓我覺得台灣人非常親切、非常誠實」。

另一位畢業生代表Junior Kemakeza則表示，「索國學生到台灣以後，應該儘快融入當地生活，台灣是全世界學習中文最好的地方，民眾都對留學生非常友善。」

索國主流媒體「島嶼太陽報」（Island Sun）於9日在第4版全版報導本次活動，對台灣推廣「台灣獎學金」以協助索國學生，給予高度肯定。「索羅門國家廣播電台」（SIBC）也播放相關新聞。另外，「索羅門星報」也將深度報導「台灣獎學金」消息，讓索羅門群島全國民眾都能瞭解台灣積極推廣「台灣獎學金」的成效。1060211

(中央社)