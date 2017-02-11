台北燈節遊行登場 人潮湧現

2017台北燈會 HD LIVE(中視 CTV提供)

台北燈節花車遊行直播(取自台北旅遊網FB)

看花燈 嘗年味 台北燈節吸引大批人潮前往賞燈，11日元宵節當天舉辦踩街遊行，從中午12點起至晚間8點西門町附近有51線公車改道行駛。（北市觀傳局提供）

西城嘉年華大遊行新燈車亮相，公布台北市主題燈車！(圖/簡怡欣攝)

北鳥南飛！台灣藍鵲分別是台北市市鳥和雲林縣縣鳥，而台灣藍鵲燈車在台北燈節結束後也將贈送給雲林縣，在台灣燈會繼續展出。(圖/簡怡欣攝)

台北燈節新燈車亮相，台灣藍鵲花車結合台北市花、市鳥、市樹等元素。(圖/簡怡欣攝)

台北燈節「西城嘉年華大遊行」將在今晚6時從中華路出發。（張立勳攝）

燈節遊行預計晚間6點開始，陸續已有人潮湧進西門町。（張立勳攝）

台北燈節壓軸重頭戲「西城嘉年華大遊行」今晚6時登場，人潮陸續湧進西門町，台北捷運公司表示，今天截至下午4時止，西門站累計運量5.8萬人次，較1月14日同期增加1.8萬人次；北門站累計運量0.7萬，較1月14日同期增0.1萬。北捷指出，目前列車運行正常，西門站下車旅客可順利出站，西門站1、6號出口正常進出。

「西城嘉年華大遊行」由台北市長柯文哲親自領軍，遊行隊伍長達700公尺，41組大小裝置造型花車與表演團隊組成65組陣列，表演團隊和技術人員總人數超過1200人，出發前還會有50台的哈雷機車繞城為活動暖身，整個活動前後將超3個小時。

(中時)