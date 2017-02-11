實在太冷！35歲男猝死家中

寒潮來襲全台冰凍，今天基隆發生一起35歲壯男不幸猝死在家中的案例，今天早上八時許，一名陳姓男子被家人發現倒臥在客廳沙發中，一對僅2歲的幼子卻渾然不知父親暴斃，警消獲報趕緊將陳男送醫，但仍回天乏術，家屬指陳男有心臟病史，醫師也提醒寒潮來襲的日子一定要注意保暖。

元宵節是全家團圓的日子，不過陳男的妻子表示，丈夫有心臟病史，平時並無運動習慣，昨天自己在房間裡面睡覺，由丈夫幫忙看顧小孩，約莫早上八點的時候，她起床前往客廳，發現丈夫倒臥在沙發上，而兩個年幼的兒子則在父親旁邊玩耍，當時他還以為丈夫只是「睡著了」，豈料過去搖醒他時，赫然發現丈夫根本沒有反應，趕緊火速通報119。

警方調查，猝死的陳姓男子正值35歲的壯年時期，並育有1對年幼兒女，陳妻則泣不成聲說，沒想到竟在元宵節這天發生悲劇。警方初步推測，可能天冷引發陳男心臟病發，將報請檢察官相驗以釐清死因，基隆市消防局表示，這是今天第2起疑似因為天冷引發內科疾病而送醫的案件，呼籲民眾注意保暖。

(中時)