西城嘉年華大遊行 線上直播輕鬆參與

倒數一個小時，2017台北燈節「西城嘉年華大遊行」就正式上街，共有41組大小花車遊行，人潮已開始湧入西門町，有民眾大呼：「今天的西門町人太多了！」台北市長柯文哲將在中華路一段、武昌街口和領軍出發。

台北市觀傳局也轉背了燈節現場轉播車，吸引不少民眾攜家帶眷在西門町中華路兩側駐足欣賞。柯文哲也在臉書上作活動預告，並提醒無法到場的民眾們，可透過直播遠端參與西城嘉年華大遊行直播平台。

(中時)