看見霸氣劉昕妤 教頭：她有場場雙十能力

普門高三中鋒劉昕妤。(林宋以情攝)

身高180公分、普門高三劉昕妤，11日迎戰北一女，在箭頭羅培甄第3節腳踝「翻船」傷退後，一肩扛起禁區防守重任，儘管下了場後坦言有些緊張，但此役攻守兩端展現難得霸氣。

「她其實原本就有這能耐，只是願不願意做。」普門教頭廖哲億說。劉昕妤此役拿下12分、9籃板，外帶4記阻攻，近3場都至少有4顆火鍋貢獻，11日碰上北一女，倒數1分鐘先是兩罰俱中，隨後再送上關鍵火鍋，澆熄北一女反撲氣焰。

一下了球場，劉昕妤又變回氣質少女，直言羅培甄傷退後的確有點緊張，「但那時候就專心拚防守，更努力搶籃板。對上個小球員時把握機會。」她還透露，「其實罰球時不太敢看分數。」

普門劉昕妤此役12分9籃板。(林宋以情攝)

廖哲億提到，劉昕妤U18亞青賽就被選做先發五人不是沒有原因，過去包括日本名教大神訓章也看好劉昕妤，「大神教練曾說過，要她場場Double Double不是難事。」

廖哲億表示，劉昕妤不論投籃、場上的機動性都夠，中鋒所需的腳步也有，只是比賽比較少用，「現階段劉昕妤最欠缺的，就差籃下把握度。不然她是有場場雙十的能力的。」

(中時電子報)