不滿蔡政府 花蓮民眾連署罷免蔡英文、蕭美琴

花蓮▲不滿花蓮立委不挺花蓮人，民眾發起罷免立委蕭美琴、總統蔡英文活動，今天起走入市區街頭。（張祈攝）

花蓮▲不少民眾看到臉書活動通知，特地前來力挺。（張祈攝）

花蓮▲不滿花蓮立委不挺花蓮人，民眾發起罷免立委蕭美琴、總統蔡英文活動，今天起走入市區街頭，民眾直言，不適任的立委就該罷免。（張祈攝）

花蓮▲由社團成員討論出的九大罷免理由。（翻攝自臉書社團「罷免蕭美琴、蔡英文聯盟」）

花蓮▲由社團成員討論出的九大罷免理由。（翻攝自臉書社團「罷免蕭美琴、蔡英文聯盟」）

花蓮縣由一群反對年金改革、反同婚修法的人士在臉書上成立罷免蕭美琴的活動臉書，訴求詳列九大罷免理由打出「忍無可忍，無需再忍！要拔爛菜，先拔綠委！」口號，今天下午展開街頭連署活動，連署成員連吳卿說，罷免之路非常不易，但會堅決走下去，誓言先罷免蕭美琴，再朝罷免總統邁進！

臉書社團「罷免蕭美琴、蔡英文聯盟」創辦人連吳卿表示，蔡政府執政後，有感於蕭立委在國會的發聲，於民意有段落差，身為區域民選立委，就應該尊重民眾心聲，不適任的民選立委就該罷免，尤其軍公教一直是最配合政府的一群，對於新政府的政策，並非全盤否定，而是中央溝通的太少，缺乏整體性規劃。

目前該社團人數近1500人，連吳卿指出，據公職人員選舉罷免法規定，花蓮區約20多萬選民，要罷免立委蕭美琴，需要2000名公民提議、2萬人連署，同意罷免票要達到5萬票才能通過罷免，現階段透過社團、擺攤的推廣，目前連署人員約有600多人，未來也會在縣內北中南不定時擺設攤，蒐集被忽略的民意。

對此活動，立委蕭美琴回應，上任一年來，許多當時開出的競選政見都已兌現且正在進行中，改革過程中難免有人受到影響，也難免不滿的情緒，但各方案都還在討論中，且改革已是社會共識，他也強調，自己跟花蓮人民站在一起，也把握所有機會在中央為花蓮爭取權益，對於民眾的罷免則尊重公民權的行使。

(中時)