港鐵縱火案 台女遊客傷勢危險
香港地鐵車廂縱火案，造成18人受傷，截至中午，仍有九人留醫，其中四人情況危殆（險），包括60歲男疑犯、38歲台灣女遊客，以及另外兩名女乘客。
香港商台11日報導，台北駐港經濟文化辦事處職員說，受傷台灣女遊客的家人，下午乘坐飛機赴，稍後會到醫院探望，辦事處會在了解家屬需要後盡力提供協助。
台灣駐港代表嚴重光，下午也會到醫院探望。消息指，女傷者可能會以醫療包機送返台灣，目前正由保險公司處理事宜。
另據香港《經濟日報》網今天報導，目前傷者有3人病情嚴重。香港政務司司長張建宗、保安局局長黎棟國今早到伊利沙伯（白）醫院探望其中兩名受傷乘客，包括一名情況危殆的38歲台灣女遊客。
張建宗透露，目前在深切治療部（加護病房）留院的台灣女遊客傷勢嚴重，暫時未能與她溝通，她有二級燒傷，總面積達2成，主要傷及面部、雙手及大腿，而前臂較為嚴重，院方會先處理她傷口，以了解是否需要做手術，暫時未適合送回台灣治療。她在港有一位男性朋友已聯絡其家人，他們會盡快來港處理。
黎棟國強烈譴責縱火事件，形容是不能接受，警方亦已拘捕涉案疑犯，他目前在醫院接受治療，暫時無任何證據顯示涉及恐襲，或針對港鐵系統進行惡意攻擊，相信是個別事件，會盡快進行全方位調查，包括透過科學鑑證搜證。
食物及衞生局局長高永文指，病情嚴重者者大多吸入有毒或灼熱氣體，傷及呼吸道，若造成腫脹會阻礙呼吸，需以喉管（呼吸器管）協助。
(中時電子報)
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