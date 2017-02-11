外國學生體驗炸寒單 炸人被炸都過癮

慶元宵，扶輪社國際交換學生到台東體驗炮炸寒單爺，4名勇敢的外國學生擔任肉身寒單，其他同學則擔任砲手，被炸的和炸人的都喊過癮。

台東市區、成功鎮、池上鄉，今天都有炮炸寒單爺(邯鄲)和陣頭遶境活動，從上午開始炮炸聲響此起彼落，不絕而耳，台東市區濃濃的煙硝味，持續熱鬧的年節味。

今天重頭戲炮炸寒單爺 (邯鄲)，玄武堂和邯鄲堂2個肉身寒單 (邯鄲)超過10幾場的炮炸寒單爺，台東市區砲聲隆隆。

另外，國際扶輪社19個國家、100位國外交換學生，下午安排在玄武堂體驗炮炸寒單爺，分別由來自美國、丹麥、巴西的4名學生自告奮勇擔任赤身寒單爺，站上神轎，體驗砲火轟炸。

4名學生勇敢的站在轎上，手持榕樹葉扇子，從容態度不輸給正牌肉身寒單，雖然鞭炮沒有直接扔在身上，但還是有「跳彈」擊身，不過，4人下轎後都豎起大拇指喊「過癮」、「不會痛」。

其他同學則擔任砲手丟擲鞭炮，外國學生首次放鞭炮，不知鞭炮的威力，點燃引爆後，被嚇得驚慌失措，有人手掌被炸得哇哇叫，趕緊退到人群後躲起來，不過，還是感覺很過癮。

另一重頭戲，陣頭遶境，受到「取消又舉辦」的影響，今年只有40個陣頭參加，較往年縮水一半，商家也被限制不能私設香案，雖然感覺沒有往年熱鬧，但秩序比往年好。1060211

(中央社)