美國職棒大聯盟底特律老虎隊老闆辭世
美國職棒大聯盟底特律老虎隊老闆伊利奇（Mike Ilitch）家屬今天證實，伊利奇辭世，享壽87歲。估計伊利奇身價高達60億美元。
伊利奇除了經營老虎隊，也是美國國家冰上曲棍球聯盟（NHL）底特律紅翼隊的老闆，以及知名披薩連鎖店小凱撒披薩（Little Caesars）的創辦人。
老虎王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）在推特貼文說，獲悉這個消息令人心碎，並讚揚伊利奇是白手起家又樂於助人的企業家。
伊利奇是1982年取得紅翼的經營權，1992年承購老虎，雖然老虎自他接手後，沒有奪得世界大賽的冠軍杯，卻是屢屢打進季後賽的勁旅。至於紅翼隊則是NHL贏得最多次史坦利盃（Stanley Cup）的勁旅。
他創辦的小凱撒披薩連鎖店，更主動提供經費給在戰場上傷殘的退役軍人，創業開披薩連鎖店。
伊利奇的家族證實，伊利奇今天下午在哈柏大學醫學院（Harper University Hospital）辭世，享壽87歲。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。