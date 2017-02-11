美國職棒大聯盟底特律老虎隊老闆辭世

美國職棒大聯盟底特律老虎隊老闆伊利奇（Mike Ilitch）家屬今天證實，伊利奇辭世，享壽87歲。估計伊利奇身價高達60億美元。

伊利奇除了經營老虎隊，也是美國國家冰上曲棍球聯盟（NHL）底特律紅翼隊的老闆，以及知名披薩連鎖店小凱撒披薩（Little Caesars）的創辦人。

老虎王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）在推特貼文說，獲悉這個消息令人心碎，並讚揚伊利奇是白手起家又樂於助人的企業家。

伊利奇是1982年取得紅翼的經營權，1992年承購老虎，雖然老虎自他接手後，沒有奪得世界大賽的冠軍杯，卻是屢屢打進季後賽的勁旅。至於紅翼隊則是NHL贏得最多次史坦利盃（Stanley Cup）的勁旅。

他創辦的小凱撒披薩連鎖店，更主動提供經費給在戰場上傷殘的退役軍人，創業開披薩連鎖店。

伊利奇的家族證實，伊利奇今天下午在哈柏大學醫學院（Harper University Hospital）辭世，享壽87歲。1060211

(中央社)