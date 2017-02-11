台樂前進日內瓦 達克羅士演出獲好評

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台灣達克羅士音樂學會近日赴日內瓦表演，他們以肢體律動搭配樂器表演，演出「丟丟銅仔」、「雨夜花」等多首台灣經典歌曲，國際文化交流獲得好評。

駐日內瓦辦事處今天表示，台灣達克羅士音樂學會一行36人，由創會理事長謝鴻鳴及理事長張巧燕率團，2月7至10日到訪日內瓦達克羅士總院（Institut Jaques-Dalcroze），並在8日晚間表演；駐日內瓦辦事處副處長施金水、組長呂世凡及日內瓦當地僑胞都到場欣賞。

當晚演出由青少年團員擔綱，這些被稱為「小達克羅士」的台灣團員，採取「達克羅士」知名的「聞樂起舞」方式，也就是隨音樂節奏表演各式肢體律動並搭配樂器表演，以多樣才藝與國際人士交流。

現場演多「丟丟銅仔」、「雨夜花」、「月亮代表我的心」及「外婆的澎湖灣」等多首台灣經典歌曲，僑胞們齊聲大合唱並上台共舞，現場氣氛十分熱絡，獲得好評。

「達克羅士」是世界最古老之三大音樂教學法之一，1915年發源於瑞士日內瓦，因此他們這趟演出也被視為尋根之旅。1060211

(中央社)