情人節將至 和另一伴搭郵輪製造浪漫
情人節將至，知名戀愛網站調查，有8成情侶希望透過旅遊讓戀情加溫。郵輪業者表示，海上行程增加情侶獨處時光，搭乘的年輕情侶有增加趨勢。
戀愛網站調查，近8成的情侶希望透過旅遊讓戀情加溫，旅遊作家943也表示，透過旅行，才能讓情侶間更了解彼此。
公主郵輪表示，情侶相處最怕失去新鮮感，進入戀愛倦怠期，若是一起搭上郵輪，可以有更多獨處時間為戀情加溫，業者也分享3大秘訣，教情人如何製造浪漫。
浪漫祕訣一，公主郵輪說，許多人體驗過陸上旅遊，但對海上形成感到陌生，若是在海上醒來，在房間陽台享受甜蜜早餐，欣賞海上瞬息萬變的景色是最浪漫的事。
浪漫祕訣二，典型的約會招數包括看電影、夕陽、夜景、享用燭光晚餐，公主郵輪表示，搭上郵輪可以所有需求一次滿足，包括在星空下看電影，躺在甲板上的躺椅看夕陽，也可以到浪漫的餐廳享受美食。
浪漫祕訣三，情人開心出遊，最怕變成怨侶，根據調查，出遊最容易讓另一半崩潰原因分別是迷路、行李太多或是行程規劃喬不攏；不過，若是選擇郵輪行程，就沒有行李限制，也不用擔心下機後迷路，避免分手危機。
公主郵輪今年將以基隆港為母港，5月到8月推出多個航次，沖繩、石垣島4天新台幣2萬9000元起；另外，7天或8天的行程，可一次走訪鹿兒島、廣島、別府等日本浪漫景點，早鳥優惠4萬5900元起。1060211
(中央社)
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