狗搭檔狂舔 警察拍大頭照害羞笑場
美國印第安納1名警官最近拍大頭照遇上一點「小麻煩」，因為他的警犬搭檔狂舔他的臉，讓他忍不住笑場，照片中逗趣互動讓網友直呼「好療癒」。
「美國廣播公司新聞網」（ABC News）報導，這隻警犬名叫肯諾比（Kenobi），搶鏡模樣太可愛，使得警察克納克（Levi Knach）一系列大頭照在網路上瘋傳。
印第安納州立公園在臉書留言說：「肯諾比很可愛，但不會犯錯，牠是訓練有素的工作犬，且會追蹤人和探出各種物品下落，從鹿肉到人參等都難不倒牠。」
留言說，肯諾比的工作之一就是找出盜採的人參。牠顯然也善於對克納克撒嬌。克納克在印第安納州自然資源廳任職。
印第安納州自然資源廳也在推特分享這些照片。
大批網友紛紛按讚，留言驚嘆「照片超讚」、「可愛」、「超萌」、「好療癒」。（譯者：中央社盧映孜）1060211
(中央社)
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